Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les collectionneurs étaient au rendez-vous

Depuis près de vingt ans, dans la cité marmotte se déroule, en début d’année, l’exposition-bourses d’échange multicollections miniatures. Un rendez-vous que les collectionneurs apprécient. Ils étaient donc dernièrement au rendez-vous. Toute la journée, collectionneurs, amateurs et curieux ont déambulé dans la salle de l’espace culturel devant les stands des 31 exposants, à la recherche de la pièce rare ou manquante.

Pour la plupart des exposants, ce sont des habitués qui viennent en majorité de tout le département de l’Aveyron et aussi des départements limitrophes (Lozère, Hérault, Cantal). Parmi les collections miniatures proposées cette année, il y a eu une nouveauté ,ce sont les cartes de Pokemon qui ont remporté un beau succès mais les fèves restent toujours dans le haut du palmarès des collections représentées. C’est dans une ambiance amicale et joyeuse que les échanges et les transactions se sont déroulés pour le plus grand plaisir de certains qui ont pu ainsi compléter ou enrichir une collection. Comme le veut la tradition, les exposants et les organisateurs ont dégusté une délicieuse galette confectionnée par les boulangers locaux, et élu le roi et la reine du jour.

Ils se sont tous quittés en se donnant rendez-vous l’année prochaine pour le 20e anniversaire de cette manifestation.

À l’année prochaine donc !