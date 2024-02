Entraygues-sur-Truyère. Les Pescofis restent vigilants aux projets de la Société du moulin d’Entraygues

La réunion annuelle de l’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) "Les Pescofis" s’est tenue récemment, salle de la mairie, en présence du maire.

Le président, Francis Boudousquié, et son bureau ont fait le bilan financier et moral de l’année écoulée.

Les finances restent fragiles du fait de la hausse des dépenses de fonctionnement (impressions, frais bancaires, cotisations) et celles liées notamment aux dix lâchers de truites effectués de mars à septembre dans le Lot et la Truyère à Entraygues, plus un lâcher à Pons, pour un montant d’environ 3 300 €. Si 425 cartes ont été vendues en 2023, il n’est rétrocédé à l’AAPPMA qu’un peu plus de 10 % des 20 495 € des recettes correspondantes. Ce sont là ses seules recettes propres, les autres provenant des subventions communales qui restent indispensables et très appréciées.

Les gardes-pêches ont effectué plusieurs contrôles.

Le calendrier 2024 des lâchers a été distribué aux personnes présentes. Il est rappelé que le nombre de truites prélevées ne doit pas dépasser 6 par jour.

Enfin, l’association restera très vigilante quant au projet de travaux envisagés par la Société du moulin d’Entraygues sur Truyère, et les conséquences sur la population halieutique très riche de ce lieu particulièrement prisé des pêcheurs en plein centre du village. La réunion s’est achevée par le verre de l’amitié.