Pauline Laporte, opticienne à Entraygues-sur-Truyère : "D’être loin de tout, on peut en faire une force"

Originaire d'Entraygues, Pauline Laporte, a ouvert son magasin d'optique depuis deux ans et demi. Un retour aux sources qu'elle ne regrette pas.

Pour quelle raison vous êtes-vous installée à Entraygues-sur-Truyère ?

C’est un retour aux sources car je suis originaire du village et cela répond à des besoins. J’ai installé mon magasin sur le tour de ville depuis deux ans et demi, et je rends chaque jeudi à domicile et dans les Ehpad.

Vous venez d’installer un cabinet de téléconsultation, comment cela se passe-t-il ?

Il n’y a pas d’ophtalmo, cela répond aussi à un besoin. D’autant que les délais sont très longs que ce soit pour Rodez ou à Aurillac. Cela fonctionne bien depuis la mise en place fin septembre. Les gens sont contents, les rendez-vous peuvent être pris dans la semaine ou sous quinze jours en fonction aussi de la disponibilité des clients. Cela évite de se rendre à Espalion et à Aurillac. La plateforme donne accès à cinq orthoptistes et autant d’ophtalmos qui travaillent tous très bien. Je peux faire des lunettes en même temps qu’il y a la téléconsultation et je dispose aussi d’un autre site qui permet de gérer les plannings. Il y a maintenant, Anna Baranski, une audioprothésiste de La Primaube, qui vient deux fois par mois dans le magasin. Cela permet également de proposer de la téléconsultation pour l’otorhinolaryngologie. Une dynamique est enclenchée grâce à la téléconsultation.

Que pensez-vous de la création de l’association des acteurs économiques ?

C’est une très bonne initiative, j’en suis d’ailleurs la secrétaire ! Pour cette première année, il y a un pic d’adhésion avec la tombola organisée pendant les fêtes. On communique plus facilement entre nous, cela centralise les informations. J’aimerais bien que les commerçants s’entendent pour créer une dynamique.

Qu’en attendez-vous ?

Je verrais bien des actions autour des Jeux olympiques. Cela demande d’anticiper car c’est chronophage. Le bureau doit bientôt se réunir. Dans notre malheur d’être loin de tout, on peut en faire un atout, une force.