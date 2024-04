Cuisine roborative et limonade comme à la maison : le 1610 ouvre portes et tables à Entraygues

Entre bar, restaurant et hôtel, ce nouvel endroit fonctionne déjà.



Coup de cœur pour Emmanuel Garcia et Virginie Chaniac quand ils ont découvert Entraygues : ils rêvaient de développer leur activité, relever de nouveaux défis, créer ensemble leur entreprise de restauration et hôtellerie. On en avait besoin à Entraygues !

Manu aime la cuisine bien faite, roborative. Formé en cuisine-hôtellerie, expérimenté à St-Etienne pendant 7 ans, il arrive à Entraygues pour valoriser sa pratique et accueillir une clientèle différente. Associée au projet, Virginie souhaite épanouir son savoir-faire de pâtissière : gâteaux et desserts divers, surtout le fondant au chocolat ! Comme serveuse elle pourra aussi se consacrer à la limonade au bar.

Une affaire qui roule déjà

Légumes, charcuteries, fromages, chevreaux, viandes, truites, vins : les produits locaux sont privilégiés car c’est le produit qui fait le plat, sans fioritures, comme à la maison. Ils privilégient l’accueil et le contact du client : en moins d’une semaine, ils servent déjà 20 à 30 repas par jour, enregistrent des réservations pour des anniversaires, accueillent quelques touristes dans les chambres rénovées.

Former une véritable équipe est impératif : Frédéric et Adrien ont des attaches familiales dans les environs proches, ce qui facilite leur installation. Manu et Frédéric en cuisine, Manu et Adrien en salle et en terrasse, Virginie au bar et au besoin en cuisine le soir ; l’extra est déjà recrutée pour la plonge et la limonade en été. Une équipe soudée est la condition d’un accueil parfait du client.

Le 1610 est fermé le lundi matin. Menu du jour 15,90 €.

Le soir sur réservation au 06 19 11 51 94.