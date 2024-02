Calmont. Quine du relais paroissial à Ceignac : une réussite

Le relais paroissial de Ceignac à la réputation de proposer des lots d’excellence tant par la quantité mais surtout pour la valeur de chacun deux.

Le soleil incitait plutôt à la marche ou la randonnée au lieu de participer au loto proposé par le relais paroissial.

La salle polyvalente était très bien remplie et les amateurs de ce jeu sont reparti soit avec un ou plusieurs lots; et pour les moins chanceux la certitude d’avoir vécu un après-midi convivial dans une ambiance bon enfant en famille, auprès d’amis et connaissances. Certains ayant pris date pour 2025. Il faut être prévoyants.