Luc-la-Primaube. Un plateau exceptionnel pour le septième gala d’accordéon programmé le 23 février

Les amateurs d’accordéon et de danse peuvent se réjouir. En effet, des accordéonistes de talent vont monter sur scène, le vendredi 23 février, à partir de 21 heures (ouverture des portes à 20 h 30) à l’Espace animation de Luc.

Alain Bousquet, président de l’association Accordéon en Rouergue (accordeon.rouergue@gmail.com), accompagné de Christian Castan, Maryse Vacquier, Nicole Gaubert et Christian Boussac, a tenu une conférence de presse au bar restaurant L’Arlequin à La Primaube pour présenter la 7e édition de ce gala d’accordéon dansant avec au programme un plateau exceptionnel avec des accordéonistes de talent qui devraient permettre à tous les participants de partager sans retenue, des moments de bonheur inoubliables. Un gala qui débutera à 21 heures et verra se succéder sur scène la fine fleur des accordéonistes avec un répertoire varié : Maxime et Vincent, Sébastien Dewez, Frédéric Buch et Myriam Thybaud, Nelly Rigal, Patrick Roques et Patrick Boussac à la cabrette. Didier Malvezin, l’Aveyronnais de Saint-Santin qu’on ne présente plus avec son orchestre et Sandrine au chant les accompagneront.

Au programme, un mélange savamment dosé de danses traditionnelles, folkloriques ou de salon telles que valses, tangos, bourrées, pasos, polkas, tcha tcha…

De plus, Loïs Aurières, élue première demoiselle d’honneur d’Ella Piganiol représentant le Cantal, nouvelle pastourelle de la Ligue auvergnate et du Massif central 2024, à laquelle une autre Aveyronnaise, Chloé Vernhes, lauréate 2023, a transmis sa houlette, honorera de sa présence cette soirée. Entrée : 15 €. Fouace offerte sur présentation du billet. Réservations conseillées pour places assises et tables numérotées auprès d’Alain Bousquet, La Tronque, 3, route de Cassagnes, 12120 Centrès ou au 06 73 89 72 23.

Les tickets d’entrée seront envoyés à réception du règlement par chèque au nom de Accordéon en Rouergue auquel vous joindrez une enveloppe affranchie.