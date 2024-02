Espalion. Une journée difficile pour nos représentants !

Pour la deuxième journée du championnat par équipes, toutes les équipes ont dû être remaniées, parfois au dernier moment, en raison de nombreuses absences.

Le bilan est de trois défaites et un match nul.

Régionale 1 : l’équipe I (Rémi, Damien T, Damien C, Ange) s’incline 9-5 à Gigean. Régionale 4 : l’équipe II (Virginie, Laurent, Michel et Patrick) échoue à Toulouse face au TT St-Joris 8-6. Départementale 1 : l’équipe III (Laurette, Éric, Philippe et Fabien) revient de Decazeville avec un résultat équitable 7-7.

Départementale 2 : l’équipe 4 (Sophie, Jean François et Jérôme) s’incline 10-0 contre Lioujas. Il faudra se reprendre ce dimanche 11 février au gymnase intercommunal avec la 3e journée de la phase 2, à partir de 14 h 30.