Onet-le-Château. Une première à l’Athyrium pour le thé dansant du comité des Costes-Rouges

Certes, il y a toujours chez les bénévoles du comité des fêtes des Costes-Rouges, ce petit pincement au cœur, celui dû au déménagement de leur emblématique manifestation née au cœur de leur quartier, pour élire domicile à l’Athyrium…

Ceci étant, quel plaisir pour eux de retrouver tous leurs amis, connaissances et/ou habitués des thés dansants, se bousculer sur la piste de danses et force est de constater qu’avec Sylvie Pullès et ses deux compères, il ne pouvait pas en être autrement.

Un après-midi des plus festif, avec un nombre de danseurs équivalent à celui de l’an passé, qui n’ont pas ménagé leur "peine", pour enchaîner au rythme de l’accordéon, bourrées, valses ou polkas piquées, dans une ambiance au zénith, entre musette et folklore, la marque de fabrique de l’orchestre.

Le goûter et la boisson étant compris dans le prix de l’entrée, ce fut une pause appréciée et pour les plus férus, la seule qu’ils se sont autorisée durant tout l’après-midi. Un moment de partage inestimable, un après-midi de fête et de chaleur humaine, comme on les aime, d’ailleurs après quelques jours "pour souffler un peu", le comité des fêtes des Costes-Rouges se "remettra au travail", cette fois-ci, pour nous concocter un programme d’enfer, pour le début du mois de mai et l’emblématique fête des Costes-Rouges, un autre moment festif et toujours très attendu par les habitants.