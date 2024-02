Victorieux à Clermont-Ferrand, un Aveyronnais en finale nationale du Winamax poker tour

Pensionnaire du Millau poker club, Serge Martins s'est qualifié pour la finale nationale du Winamax poker tour. Il fait partie des 180 joueurs encore en lice sur les 10 000 engagés.

Loin de se pratiquer dans une salle obscure, au fin fond d'un garage à la discrétion des voisins, le poker se démocratise peu à peu à Millau. Depuis deux ans, le Millau poker club oeuvre, à raison d'un tournoi toutes les deux semaines dans la Cité du gant, pour que la pratique sorte de sa confidentialité. "C'est vrai que parfois on a l'impression que le poker est un gros mot", sourit Lionel Bettenfeld, le président.

Malgré sa faible popularité auprès du grand public, l'entité sud-aveyronnaise se fait remarquer en dehors des frontières du département. La semaine dernière, Serge Martins faisait partie de la petite délégation de sept joueurs qui s'en est allée à Clermont-Ferrand pour disputer une étape du Winamax Poker tour, pour laquelle il fallait déjà obtenir un ticket grâce à une première sélection lors de tournois en ligne.

"Je ne me rends pas vraiment compte"

Une fierté pour ce père de famille de 33 ans qui a du mal à redescendre de son nuage. "Je ne me rends pas vraiment compte que j'ai gagné devant près de 750 joueurs, sourit-il. J'étais avec mon voisin sur le retour et je lui disais que je ne réalisais pas." Cette victoire est le travail de deux jours de compétition. "Les membres du club qui étaient éliminés sont venus avec moi le deuxième jour et ça m'a bien aidé, avoue le Millavois. Il y avait une énorme cohésion de groupe, la partie était retransmise en direct sur Twitch et j'ai reçu pas mal de messages pour m'aider. C'était un grand moment."

A Paris pour la finale nationale du Winamax poker tour

L'alignement des planètes lui a permis de remporter le tournoi et le ticket d'or pour la finale nationale à Paris. "C'était de la bonne pression, analyse-t-il après coup. Je n'aurais pas joué de cette manière si je n'avais pas eu autant de soutiens." Pour cette finale nationale, il sera atablé avec l'élite nationale de la discipline. "J'ai tout à gagner, plante Serge Martins. Je sais que le niveau est au-dessus mais j'ai envie de jouer la gagne. J'avais 1,2% de gagner à Clermont, j'y étais. Si j'ai 0,6% de chance à Paris, je vais tout faire pour y être."

Si le poker fait partie de sa vie depuis quelques années, il s'entraîne régulièrement à Millau, grâce à la dynamique instaurée depuis deux ans avec le club. "On organise un championnat annuel avec un système de points, développe Lionel Bettenfeld. Il y a une finale au mois de juin qui réunit les neuf meilleurs joueurs et ils gagnent des lots que les entreprises partenaires donnent."

Une vitrine pour le Millau poker club

Et malgré sa modestie, l'entité millavoise réunit de bons joueurs lors de ses retrouvailles toutes les deux semaines. "Ils seront quatre à tenter une qualification nationale à Toulouse, ajoute le président. C'est déjà le parcours du combattant pour atteindre ces tournois." A l'inverese, parmi la trentaine de membres, "tout le monde peut venir pour essayer", assure Lionel Bettenfeld. "Avec les trois autres clubs de l'Aveyron, on organise un tournoi open dans le département avec 70 joueurs."

Désormais, le Millavois en reconversion professionnelle après avoir travaillé à Bigmat dans la cité du gant, a les yeux rivés vers Paris où il se rendra du 12 au 17 mars prochain pour tenter de briller et pourquoi pas se faire remarquer... "Ca pourrait être un tremplin", reconnaît-il. Les cartes sont entre ses mains.

il succède à un autre Aveyronnais, le Bozoulais Alain Alazard, en finale du Winamax poker tour en 2023