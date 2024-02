Au Groenland, de petits îlots émergent de sous la glace

(ETX Daily Up) - Au Groenland, l'accélération du dérèglement climatique provoque un phénomène étonnant : la naissance de petites îles qui étaient jusqu'ici emprisonnées sous la glace. Une conséquence de la fonte des calottes glaciaires, qui contribue à une élévation spectaculaire du sol rocheux dans cette région, expliquent des chercheurs danois.

Alors que la montée des eaux menace d'engloutir de nombreuses îles et archipels dans le monde entier, il se passe l'inverse au Groenland, où de nouveaux îlots ont été découverts. La cause de ces apparitions inattendues ? La fonte des calottes glaciaires. En effet, dans cette partie du Groenland, la disparition de la glace entraîne une élévation du sol rocheux, susceptible de modifier la carte du Groenland, expliquent des chercheurs de l'université technique du Danemark (DTU). Ces derniers ont observé ce phénomène après avoir analysé des données provenant de 61 stations de mesure GPS au Groenland.

Selon leur étude, récemment publiée dans Geophysical Research Letters, le socle rocheux s'est élevé jusqu'à 20 cm dans certaines zones, entre 2013 à 2023. Ce phénomène n'est toutefois pas nouveau, puisqu'il remonte à la dernière période glaciaire qui s'est terminée il y a environ 12 000 ans et qui a recouvert la masse continentale d'une épaisse couche de glace exerçant ainsi une pression sur le sol. La fonte de la glace provoque donc un mouvement vertical élastique. "Nous constatons que les glaciers périphériques produisent un rebond élastique significatif, en particulier au nord et à l'est du Groenland. Dans ces régions, les glaciers périphériques produisent jusqu'à 32% du rebond élastique", constatent les auteurs de l'étude.

Mais le soulèvement des terres observé au Groenland ces dernières années n'est pas uniquement lié à l'évolution naturelle de l'ère post-glaciaire, affirment les chercheurs. Le Groenland se soulève beaucoup plus en raison des activités humaines. "Grâce à nos données, nous pouvons isoler avec précision la partie du soulèvement terrestre causée par les changements climatiques mondiaux actuels", explique dans un communiqué Shfaqat Abbas Khan, professeur de sciences spatiales à la DTU et co-auteur de la recherche.

La fonte de l'inlandsis groenlandais fait l'objet d'une étroite surveillance. Début janvier, des chercheurs californiens ont établi que la diminution de la masse glaciaire du Groenland a été plus importante au cours des quatre dernières décennies que ce qui avait été estimé jusqu'à présent. Deux mois plus tôt, une étude publiée dans la revue Nature Climate Change a analysé la fonte de plus de 1.000 glaciers périphériques du Groenland (distincts de la massive calotte glaciaire). Bien que ces glaciers ne couvrent que 4% de la masse glaciaire du pays, ils représentent 14% de la fonte actuelle.