Luc-la-Primaube. Du flamenco en famille avec la MJC

Le flamenco fait partie intégrante du patrimoine culturel de l’Espagne. Les Français apprécient particulièrement cette danse et n’hésitent pas à prendre des cours de flamenco.

Dans le cadre de stages des clubs d’activité, la MJC de Luc-la-Primaube a proposé dimanche dernier à la salle de gym à Luc, un stage de flamenco en famille, avec Marina Heyraud, danseuse expérimentée, pour des enfants de 6 à 10 ans. Marina a accueilli plusieurs familles, des mamans et mamies et un papa et les fillettes habillées avec des jupes flamenco pour danse sévillane.

Les cours de flamenco permettent aux petits de développer leur souplesse grâce à des exercices techniques précis. Ils apprennent également les rythmes à travers les palmás et autres percussions, les mouvements et découvrent la musique et la danse. Les cours de flamenco débutent toujours par des échauffements, puis des entraînements avec les bras et les pieds. Le flamenco nécessite certains accessoires tels que l’éventail, le chapeau ou encore la bata de cola, robe traditionnelle. Il faut aussi des chaussures de danse adaptées.

C’est un moyen d’expression dans lequel chacun doit trouver du plaisir et une activité faisant travailler chaque partie du corps. Il s’agit d’améliorer sa prestance par un bon maintien, des regards envoûtants des gestes à la fois énergiques et gracieux. Marina a bien su captiver l’attention des enfants et des adultes.