Rignac. Le lycée a dévoilé toutes ses filières

Le lycée professionnel gagne- t-il toujours en notoriété ? La question pouvait se poser à l’extérieur de l’établissement avec le parking qui a affiché complet et les nombreux véhicules qui stationnaient le long de l’avenue de Villefranche. La réponse était à l’intérieur de l’établissement avec les nombreux visiteurs qui se sont succédé toute la matinée de samedi.

Les visiteurs ont pu voir comment l’établissement prépare les élèves à devenir champions de France et à décrocher une quatrième place aux Olympiades des métiers en aménagement paysager. Des élèves avaient donné libre cours à leur imagination pour construire des micro-jardins avec des bassins aquatiques, des murets, des dallages... D’autres élèves se sont transformé en ambassadeurs pour parler en bien de leur établissement, pour expliquer aux futurs élèves et à leurs parents les différentes techniques de construction et de décoration.

Projet de communication

Profitant de cette journée portes ouvertes, quatre élèves de deuxième année de BTS ont fait part d’un projet de communication. Ilana, Louca, Louis-Marie et Lucas avaient lancé une cinquantaine d’invitations aux mairies communautaires et voisines du Pays rignacois, à des entreprises et aux associations locales. Seules les communes de Belcastel, de Mayran, à un degré moindre Rignac et une entreprise ont répondu favorablement. Avec des diapos, les élèves ont présenté leur établissement : les différentes filières, les infrastructures, les équipements, les réalisations dans une commune aveyronnaise, chez une famille rignacoise, l’entrée de leur établissement en cours de réfection. Pour leur professeur M. Douziech, cette initiative avait pour but "de leur faire toucher du doigt le monde des adultes". Malheureusement pour eux, ils n’ont pas eu une belle image des adultes mais leur projet a été bien reçu.