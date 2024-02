Occitanie : attention au mouvement de grève des vendredi 9 et samedi 10 février, avant une grève nationale

Un mouvement de grève local dû à l'agression d'agents SNCF affectera la circulation des trains à l'est de la région ce week-end.



A partir de ce jeudi 8 février et jusqu'au dimanche 11 février au matin, un mouvement de grève locale affectera la circulation des trains en Occitanie, rapporte Midi Libre. Un préavis de grève a été déposé par la CGT cheminots et ne concerne "que les agents de la région Occitanie". Cette grève impactera le réseau ferroviaire à l'est de la Région.

Cette grève est impulsée par les agents commerciaux de train et fait suite à des agressions qui ont eu lieu sur le lieu de travail de certains. "La CGT a exigé l'ouverture de véritables négociations auprès de la direction de la SNCF afin d'assurer au mieux le service public ferroviaire au quotidien, explique la CGT dans un communiqué. Malgré les discussions, aucune mesure concrète n'a été prise alors que de nouvelles agressions se sont déroulées ces derniers jours."

Un autre préavis de grève, cette fois national

"La semaine prochaine, un autre préavis de grève national a été déposé et le mouvement risque d'être encore plus suivi", ajoute la section millavoise de la CGT Millau.

La SNCF conseille aux voyageurs de se renseigner la veille de leur départ sur les horaires des trains qui sont susceptibles d'être modifiés, voire supprimés, pour les vendredi 9 et samedi 10 février