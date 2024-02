"Plan culte" au cinéma de Rodez : avec Citizen Kane, "on ne saurait pas mieux faire qu’Orson Welles"

Un chef d'oeuvre à (re)découvrir sur grand écran.

La première et la troisième semaines, Igor Sakiroff, cinéphile averti, anime les Plans Cultes au cinéma CGR avec une présentation du film du jour puis un débat à l’issue. Cette semaine rendez-vous avec "Citizen Kane", d’Orson Welles. À la mort du milliardaire Charles Foster Kane, un grand magnat de la presse, Thompson, un reporter, enquête sur sa vie. Les contacts qu’il prend avec ses proches lui font découvrir un personnage gigantesque, mégalomane, égoïste et solitaire.

Pourquoi y aller ?

Igor Sakiroff : "Une phrase est restée mythique, dont le sens au départ n’a pas été trouvé immédiatement : "Rosebud". Pour comprendre et savoir ce que ça veut dire, il faut attendre la toute dernière image. La richesse du film c’est qu’Orson Welles a tellement bien appris le cinéma, qu’il a utilisé tout ce qui était possible d’utiliser en termes d’effets à l époque, c’est admirable. Je pense que, techniquement, s’il fallait le refaire, on ne saurait pas mieux faire que ce qu’a fait Orson Welles dans les années 40."