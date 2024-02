Luc-la-Primaube. Soupe au fromage et belote, une recette qui fonctionne

L’association du Sport quilles présidée par Laurent Izard, proposait à l’espace d’animation de Luc, une soirée belote précédée d’un succulent repas avec la renommée soupe au fromage dont le chef Nicolas a le secret. Plus de 100 personnes sont venues déguster ce mets renommé, orchestré par la commission restauration du club. De nombreux beloteurs ont ensuite battu les cartes pour décrocher un des nombreux lots mis en jeu. Les amateurs de tarot ont pu également en découdre. Pas moins de 30 équipes ont été récompensées. Le prochain rendez-vous des gros bras lucois est d’ores et déjà programmé début juin sur le terrain de quilles de Calzins, avec le traditionnel concours amical et repas au poulet sauté, ouvert à tous.