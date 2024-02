VIDEOS. L'étrange "Magma" de Blaye-les-Mines : y a-t-il un Aveyronnais dans les 2 772 films en compétition au Nikon film festival ?

La 14e édition de ce concours international de très-courts-métrages présidé cette année par le réalisateur Quentin Dupieux en est à sa phase de vote du public.

Un très-court-métrage fait aux environs de 2'20'', et le Nikon Film festival en a fait un concours international depuis 2009. Cette année, la 14e édition, sur le thème "le feu" et présidé par le réalisateur Quentin Dupieux accueille pas moins de 2 772 films en compétition.

Parmi eux "Magma", tourné à Blaye-les-Mines par le comédien tarnais Nicolas Maffre, une étrange histoire un peu rigolote au final.

Y a-t-il un "très-court" aveyronnais dans la salle obscure ?

Il est à parier que d'autres "très-courts" réalisés en Occitanie fassent partie de ces 2 772 films sélectionnés. Julie W Carson par exemple, une habitante de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), qui a vu ses trois premiers films sélectionnés.

Et un film réalisé en Aveyron ? Peut-être, puisque un tournage se déroulant à l'poque médiévale s'est déroulé début janvier 2024 à Villefranche-de-Rouergue dans le cadre du Nikon Film festival, selon Le Villefranchois. Avec un timing très court pour le montage, puisque les oeuvres devaient être déposées avant le 20 janvier. Et l'histoire ne dit pas si ce film a été retenu en compétition.

Mais il y aura une note aveyronnaise avec le Villecomtalais Jonathan Bayol, qui a participé à la réalisation du très-court "Cramés", l'histoire d'un cercle de paroles pour pyromanes signée Maxime Lecoq et Elsa Noujarret. Jonathan a oeuvré notamment à la photographie, au montage et aux décors.

Tous types de styles

Parmi les films les plus soutenus et les plus vus de cette édition, "Nous danserons à nouveau", qui revient sur les attaques du Hamas d'octobre 2023 et en particulier celle d'un festival électro.

Un sujet fort, parmi des comédies, des films d'horreur, des clips musicaux, des docuentaires... Une sélection riche à découvrir.

Le vote du public est désormais ouvert, jusqu'au 10 avril. La remise des prix se fera elle le 27 avril au Grand Rex à Paris.