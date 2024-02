Et si l'intelligence artificielle pouvait déterminer la personnalité d’un chien ?

(ETX Daily Up) - Les chiens d'assistance sont formés pour accompagner toute personne ayant un handicap visuel, auditif, moteur ou psychique. Mais certains toutous se prêtent davantage à cette mission que d’autres. Des chercheurs britanniques et américains ont créé un outil innovant pour aider les formateurs à les repérer.

Des scientifiques de l’université d’East London et de l’université de Pennsylvanie ont mis au point un algorithme d’intelligence artificielle qui évalue la personnalité d’un chien. Cet outil s’appuie sur les données de près de 8.000 questionnaires d’évaluation et de recherche sur le comportement canin (C-BARQ). Depuis plus de 20 ans, ce test est une référence dans l’évaluation des chiens de travail potentiels.Mais certaines des 100 questions qui composent le C-BARQ sont subjectives, ce qui peut biaiser les résultats du questionnaire. L’intelligence artificielle peut remédier à ce problème en "ajust[ant] les réponses aberrantes", comme l’a expliqué James Serpell, professeur émérite d’éthique et de bien-être animal à l’École de médecine vétérinaire de l’université de Pennsylvanie, dans un communiqué.

L'algorithme imaginé par le professeur James Serpell et ses confrères regroupe les résultats du C-BARQ en cinq catégories principales, à savoir "excitable/attaché", "anxieux/craintif", "distant/prédateur", "réactif/affirmé" et "calme/agréable". Ces catégories donnent une idée de la personnalité d’un toutou et, donc, de son potentiel professionnel. Car les chiens d’assistance doivent être en mesure de réaliser différentes actions et de s’adapter à n’importe quel environnement pour aider leur maître au quotidien. Ils doivent faire preuve de patience et avoir une bonne gestion du stress. C’est pourquoi les éducateurs privilégient les chiens calmes, qui sont d’une nature assez docile. Un chien au caractère bien trempé sera bien plus difficile à éduquer.

Les chercheurs sont convaincus du potentiel de leur algorithme de test de personnalité canine, même s’ils estiment qu’ils doivent encore approfondir leurs recherches. "[Il] pourrait devenir un outil efficace dans la sélection et le dressage des chiens d'utilité, mais pas uniquement", écrivent-ils dans un article, paru dans le journal Nature.

En effet, si ce logiciel d’IA a été conçu pour faciliter la sélection des futurs chiens d’assistance, il pourrait également être utilisé dans les refuges pour diminuer la probabilité que les familles d’adoption reviennent sur leur choix parce qu’elles ne s’entendent pas avec leur nouveau petit compagnon.