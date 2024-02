Football : le Parc des Princes "c'est fini", un nouveau stade à construire pour le Paris Saint-Germain ?

Le Paris Saint-Germain va devoir quitter le Parc des princes après le vote du conseil municipal de Paris confirmant que le stade historique du club de la capitale française n'est pas à vendre, a annoncé ce jeudi 8 février son président Nasser al-Khelaïfi.

"C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc des Princes", a déclaré ce jeudi 8 février le président du PSG Nasser Al-Khelaifi, deux jours après le refus par le Conseil de Paris de toute vente de l'enceinte au club de la capitale.

"C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc", a expliqué le dirigeant qatari à des journalistes en marge du Congrès de l'UEFA à Paris.

Le PSG, engagé jusqu'à fin 2043 dans un bail emphytéotique de 30 ans avec la mairie de Paris, propriétaire, considère l'acquisition du stade indispensable pour mener à bien son projet d'agrandissement à 60.000 places, contre environ 48.000 actuellement.

Un divorce après 50 ans de matchs ?

Mais les négociations avec la municipalité sont au point mort depuis plus d'un an, l'exécutif parisien refusant toute cession du stade de la Porte de Saint-Cloud. Une position réaffirmée par le Conseil de Paris ce mardi 6 février, demandant que la modernisation de l'enceinte sportive "soit réalisée dans le cadre d'un montage satisfaisant toutes les parties mais n'impliquant pas sa cession".

Début janvier 2024, les adjoints à la Maire de Paris Emmanuel Grégoire et Pierre Rabadan avaient appelé le PSG à la reprise du dialogue, disant vouloir lui donner des "garanties" sur une location très longue durée.

Construire un nouveau stade ?

Le PSG avait dit l'an dernier chercher des alternatives au Parc des Princes, dans lequel il joue depuis 1974, après le refus de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de le céder au club détenu par le Qatar.

La piste du Stade de France a notamment été évoquée mais Nasser al-Khelaïfi a dit désormais privilégier la construction d'un nouveau stade qui permettrait au PSG d'augmenter ses revenus de manière significative.

Attendra-t-il la fin du bail, dans 19 ans, pour ce lancer dans ce projet ?