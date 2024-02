Decazeville. L’épouse de Pierre Poujol est décédée

Pierre Poujol, Livinhacois de naissance, auteur de plusieurs livres sur Decazeville, la batellerie, les villages de la vallée du Lot, créateur et rédacteur en chef également des "Cahiers de la belle vallée du Lot", vient de perdre Edwige, son épouse.

Pierre et Edwige se sont rencontrés à Decazeville dans les années 1960, via le judo, le père d’Edwige exerçant alors au commissariat decazevillois. Ils sont ensuite partis en région bordelaise où Edwige est devenue enseignante et Pierre cadre infirmier. À la retraite, le couple s’est installé à proximité du bassin d’Arcachon. C’est à la retraite que Pierre s’est mis à écrire, encouragée par Edwige. Le couple venait régulièrement à Livinhac-le-Haut, où il possédait une résidence secondaire. Edwige s’était beaucoup investie dans le projet de la revue de la Belle vallée du Lot. Pierre est toujours membre du jury du prix littéraire du Pays noir.

Sincères condoléances.