Luc-la-Primaube. Les jeunes découvrent le tangram

Tous les mardis de 16 h 30 à 18 h 30, dans le cadre des Clubs Mômes, la MJC accueille les enfants (du CP au CM2) dès la sortie des classes sur les 4 écoles de Luc et de la Primaube pour des activités ludiques, sportives ou créatives. L’occasion pour les enfants qui participent de découvrir une nouvelle pratique ou d’expérimenter une nouvelle activité avec des intervenants professionnels. Une activité différente sur chaque période de vacances à vacances est proposée.

Ainsi, durant les mois de janvier et février, les CP et CM2 de Luc participent à un atelier art en musique avec Antoine pendant que les CP, CE1 et CE2 de La Primaube s’initient à un sport de raquettes avec Nicolas. Un atelier "Bricole ton jeu" est proposé aux CM1 et CM2 de La Primaube par Flore. D’origine chinoise, tangram, le "jeu des sept planches de la ruse" est un puzzle décomposant en sept planches un carré de base. Le tangram s’apparente à un puzzle sans système d’emboîtement, non figuratif et qui permet de composer des figures diverses. Il ne fait pas appel à l’esprit de compétition mais à l’imagination créatrice, individuelle ou collective. La subtilité est de réaliser toutes les figures et formes imposées à l’aide de sept éléments : un carré, un parallélogramme et cinq triangles de dimensions différentes. Parfait pour développer chez les plus jeunes la flexibilité intellectuelle, la fluidité et l’originalité créative. Au début, cela paraissait très simple pour les enfants, mais rapidement ils sont devenus conscients de l’effort que le tangram exigeait de leur imagination et de la joie que procure en même temps cet effort.