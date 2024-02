Les salariés européens se montrent désireux de revenir au bureau

(ETX Daily Up) - Le temps du retour au bureau est arrivé. Un grand nombre d’entreprises insistent pour que leurs collaborateurs soient davantage sur site. Mais, contrairement à ce que l’on pense, les salariés ne sont pas fermement opposés au fait de venir plus souvent au bureau.

Les trois quarts des employés européens interrogés dans le cadre d’une grande étude* de Cisco Systems se disent favorables au fait de venir plus souvent dans les locaux de leur entreprise. Ils sont particulièrement heureux de venir au bureau pour travailler et échanger avec leurs collègues, tout en retrouvant le sentiment d’appartenir à un groupe. Un tiers des salariés européens déclarent également que le fait de venir au bureau les aide à se sentir moins seuls. Les Polonais et les Italiens sont particulièrement nombreux à se plaindre d’être isolés quand ils font du télétravail (39%), contrairement aux Néerlandais qui ne sont que 18% à le dire.

Il est intéressant de noter que 41% des actifs du Vieux Continent pensent, comme leurs employeurs, que le bureau est l’endroit le plus à même de booster leur productivité. Mais les Britanniques ne sont pas nécessairement de cet avis puisque seuls 34% d’entre eux disent qu’ils sont plus efficaces quand ils travaillent dans les locaux de leur entreprise. Des bureaux inadaptés

Si les Européens souhaitent venir davantage au bureau, ils sont mitigés quant à son organisation. La majorité de ceux interrogés par Cisco Systems estiment que leur poste de travail est peu adapté - voire carrément inadapté - à leurs besoins (61%). Ils disent la même chose des salles de réunion et des espaces détente que mettent à leur disposition leur patron. Leur principal grief concerne le manque de connectivité des espaces de travail. Un grand nombre de collaborateurs trouvent que les locaux de leur entreprise ne sont pas suffisamment bien équipés d’un point de vue informatique. Ils aimeraient qu’ils soient mieux pensés sur le plan audio et vidéo, afin de favoriser le partage des informations et la communication interservices. "En outre, tout le monde a le sentiment que les outils de collaboration actuellement disponibles ne s'intègrent pas parfaitement les uns aux autres", indique le rapport.Si les actifs européens ne voient pas d’inconvénient à venir au bureau, leurs patrons savent qu’ils ne sont pas prêts, pour autant, à renoncer complètement au télétravail. Plus de 80% des employeurs sondés estiment que le travail hybride deviendra la norme sur le marché du travail d’ici les deux prochaines années. Mais, pour cela, il faudrait que les entreprises repensent entièrement l’organisation de leur locaux pour redonner de l’attractivité au sacro-saint bureau.

*Le rapport de Cisco Systems a été réalisé auprès d'un panel constitué de 4500 salariés et 1050 employeurs du Royaume-Uni, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Italie, de Pologne et d'Espagne.