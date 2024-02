Laguiole. Passage de grades au judo club

Tous les lundis les judokas se retrouvent pour l’entraînement au gymnase Saint-Matthieu.

Mais ce lundi avait une saveur toute particulière puisque 12 des plus jeunes sont passés au grade supérieur.

Après un entraînement collectif avec la participation des parents, leur professeur Roland Girbal, a remis les nouvelles ceintures à ceux qui ont réussi le passage au changement de grade.

De la couleur jaune, ils sont passés aux liserés et barrettes jaunes, quand d’autres se sont vus attribuer la ceinture orange. Le président Julien Breysse, leur a à son tour remis un diplôme, en les félicitant pour leur assiduité. Le club compte 22 licenciés âgés de 5 à 13 ans ; les plus grands passeront les épreuves de changement de grade à la fin de l’année scolaire.

"Félicitations aux plus jeunes pour ces épreuves, déclarait Roland Girbal dans une courte allocution. Je suis satisfait de la participation régulière de nos judokas, je souhaite organiser au printemps une rencontre interclubs. Julien et moi souhaiterions avoir plus de participants pour les tournois et compétition".

Bonne continuation au club et que la vitalité des judokas perdure.