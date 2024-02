Luc-la-Primaube. Un projet Cultur’âge mis en place à la maison Sainte-Anne

La maison Sainte-Anne a mis en place un projet Cultur’âge avec au programme une dizaine de sorties, une fois par mois, tous les derniers jeudis du mois, pour faire découvrir et redécouvrir le département de l’Aveyron : abbaye de Bonneval et sa fabrique de chocolats en février, caves de Roquefort en mars, abbaye de Sylvanès en avril, Belcastel en mai, buron sur l’Aubrac en juin, bateau d’Olt à Flagnac en juillet, Conques en septembre, Bozouls en petit train en octobre et barrage de Montézic en novembre. Durant le mois de janvier, la directrice Mélanie Frankowski et Ludivine Fournier, l’animatrice, ont organisé une sortie au restaurant "Monsieur S" suivie de la visite du musée Soulages à Rodez. Une journée appréciée de tous.

Ces sorties mensuelles sont ouvertes aux personnes de l’extérieur de La Primaube et des alentours. Places limitées.

Inscriptions au 05 65 71 27 00. Participation : 15 € par personne et 25 € pour 2 personnes incluant le transport au départ de La Primaube, visite et repas de midi.