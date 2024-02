VIDEO. Attentats de Trèbes et de Carcassonne : la soeur du terroriste Radouane Lakdim n'avait "rien à dire" au 14e jour du procès

C'est Ahmed Arfaoui, un nouvel accusé, qui a été au centre des débats, ce jeudi 8 février. Mais c'est la soeur de Radouane Lakdim qui a tenu la barre avec un témoignage a minima.

C'est la 14e journée du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne et après Samir et Sofiane Manaa et Reda El Yaakoubi, c'est au tour d'un nouve accusé, Ahmed Arfaoui, à se présenter devant la cour. Le résumé du procès suivi par L'Indépendant.

Le beau-frère de Lakdim

Arfaoui présente un profil psyhologique et psychiatrique normal, mais a connu une enfance difficile, puis une adolescence turbulente, dans la délinquance. Arfaoui a été marié à la soeur du terroriste Radouane Lakdim, Nassima, jusqu'au divorce prononcé en août 2022.

"J'ai rien à vous dire"

C'est Nassima Lakdim qui sera d'ailleurs à la barre toute la matinée, en visioconférence ce jeudi, sans dire grand-chose aux juges, une attitude qui agacera les parties civiles.

D'un "j'ai rien à dire" à l'autre, Nassima sera interrogée quatre heures durant sans guère de résultats. c'est Ahmed Arfaoui qui finira par se lever pour dire, juste avant la suspension de séance : "Je voudrais m'excuser pour elle, car ce n'est pas la Nassima que je connais de la vie de tous les jours".

La séance reprendra avec l'audition d'une enquêtrice SDAT 169 qui va détailler les investigations concernant Ahmed Arfaoui. Elle raconte ses faits de délinquance, de trafic de drogue, ses rapports avec Radouane Lakdim, sa non-radicalisation, son attirance pour les armes, et un mystérieux sac noir...

Le résumé en vidéo