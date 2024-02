Le conseil d’installation des nouveaux élus d’Aubin programmé

Christine Teulier et sa liste devraient prendre leur poste d'élus au sein du conseil municipal d'Aubin le lundi 19 février.

Sur sa page Facebook, la liste "Unis et solidaires pour Aubin" menée par Christine Teulier, vainqueure des élections municipales anticipées d’Aubin dimanche dernier, a annoncé que le conseil d’installation – lors duquel le maire et les adjoints seront officiellement élus parmi tous les membres du conseil municipal à la suite d’un vote à bulletin secret – aura lieu le lundi 19 février, à 18 h.

"Depuis notre élection, nous travaillons sur les projets prioritaires pour Aubin, dès le 20 février nous serons au travail pour qu’Aubin retrouve sa sérénité", peut-on lire. Une date que la mairie n’a pas encore confirmée. Après des élections anticipées, le délai maximum pour convoquer le conseil municipal est de 15 jours, contrairement à des élections classiques où l’installation doit se faire au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour du scrutin. Le lundi 19 février est donc le dernier jour du délai légal autorisé dans les textes.

Les nouveaux élu(e)s communautaires, 5 issus de la liste de Christine Teulier et un de la liste de Michel Baert, s’installeront au conseil de Decazeville communauté ce jeudi 15 février à 17 heures. Un vice-président(e) sera élu à cette occasion.