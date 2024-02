Aveyron : pour la Confédération paysanne, après la crise agricole, le compte n'y est pas

Les représentants syndicaux ont été reçus en préfecture en milieu de semaine.

La rencontre avec le préfet, en milieu de semaine, a laissé un goût amer à la Confédération paysanne. Un peu partout en France, les représentants syndicaux du monde agricole, ont été reçus par les représentants de l’État afin de prendre note de leurs doléances, après cet épisode de crise qui couve encore.

"Seulement, la question du revenu des agriculteurs n’a pas été abordée. Alors qu’il s’agit principalement de l’origine de cette crise, dénonce Sascha Vue, porte-parole de la Conf’. Aussi, nous considérons que la remise en cause de certaines normes nivellent par le bas notre agriculture. Au contraire, nous devrions maintenir nos standards élevés et exiger que les produits que nous importons les respectent aussi. L’installation des jeunes agriculteurs, le renouvellement des générations n’a pas été abordé non plus."



La Confédération paysanne entend donc poursuivre la mobilisation, même si ces dernières semaines, « ont demandé beaucoup d’énergie. Il nous faut aussi travailler sur nos fermes ». D’autres mobilisations devraient donc être organisées ces prochaines semaines.