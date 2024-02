Bactérie E.coli, enfants hospitalisés, rappel conso : ce que l'on sait du fromage contaminé

Deux enfants sont hospitalisés dans un état grave, près de Lyon. Ils ont mangé un fromage contaminé par la bactérie E.coli. Ce que l'on sait.

Deux cas de contamination aux sérieuses conséquences. Dans la région de Lyon, deux fillettes sont hospitalisées dans un état grave, après avoir consommé un fromage contaminé à la bactérie E.Coli. Ce que l'on sait, ce samedi 10 février 2024.

Deux hospitalisations

Dans la semaine, Le Progrès révélait qu'une fille de 7 ans était hospitalisée dans un hôpital de Bron. Elle a consommé, fin décembre 2023, un fromage : le Morbier. D'abord placée dans un coma artificiel, elle subit désormais des dialyses quotidiennes. Selon nos confrères, ses reins sont endommagés et une greffe est envisagée. Auprès du Parisien, le papa l'a affirmé : "On a cru la perdre".

Quelques heures plus tard, BFM TV dévoilait à son tour qu'une autre enfant était hospitalisée. Âgée, elle, de seulement 18 mois, la fillette a été contaminée le 19 décembre dernier après avoir, également, consommé ce même fromage. Placé sous dialyse pendant trois semaines avant d'être plongé dans un coma artificiel pendant quasiment autant de temps (25 jours), le bébé reste partiellement paralysé et souffre encore des reins.

Bactérie E.Coli

Et une bactérie revient sur le devant de la scène : baptisée E.coli, elle avait déjà fait parler d'elle il y a deux ans quand, au cœur du scandale des pizzas Buitoni, plus de 50 enfants avaient été contaminés et deux d'entre eux étaient décédés.

Comme le précise l'Institut Pasteur, "Escherichia coli (E. coli) est une bactérie qui réside dans le tube digestif de l’homme et des animaux à sang chaud". Sur son site internet, il explique que "la majorité des souches de E. coli sont inoffensives, quelques-unes seulement sont pathogènes pour l’homme".

C'est notamment le cas de souches E.coli dites "entérohémorragiques (ECEH)", et pour le coup, elles peuvent provoquer des intoxications alimentaires "via la consommation de produits animaux (viande ou produits laitiers) mal cuits ou consommés crus".

Un rappel conso mi-décembre

Il y a deux mois, plusieurs fromages ont fait l'objet d'un rappel conso. C'était à la mi-décembre. Et parmi les produits étant susceptibles d'être touchés par la fameuse bactérie, la Tomme du Jura, la Raclette au lait cru et... le Morbier AOP Sélection neutre. C'est ce même dernier fromage au lait cru qui a été consommé par les deux fillettes aujourd'hui hospitalisées.

Pourtant, dans le cadre de l'entretien réalisé avec le père d'Elise, 7 ans, le Parisien rapporte que le fromage acheté par la famille de la victime a fait l'objet d'une "investigation approfondie", selon Leclerc : "nous avons la confirmation que le morbier acheté ne faisait pas partie des produits concernés par les différents rappels consommateurs", assure l'enseigne.

Que sait-on du morbier ?

Concernant le Morbier, il s'agit d'une appellation d'origine. Elle désigne un fromage de lait cru de vache. Il est fabriqué dans le massif du Jura. Son nom tombe sous le sens, puisqu'il vient du bourg de Morbien, situé dans le même département. Le fromage est caractérisé par ce trait noir, très exactement une "raie noire, faite de charbon, un attribut visuel directement hérité de son histoire, selon son site officiel. Ce dernier rapporte par ailleurs que 11 000 tonnes de Morbier sont vendues par an.