Bactérie E.Coli : deux fillettes dans un grave état de santé, un fromage au lait cru contamine plus d'une dizaine d'enfants

Depuis novembre 2023, plusieurs enfants dans des régions différentes ont subi parfois de lourdes complications après avoir consommé un fromage morbier.

Six contaminations dues à la bactérie E.Coli avaient été identifiés dans une crèche près de Toulouse en novembre 2023, du morbier servi aux enfants était infecté. Dès lors, les fromages au lait cru produits par la société Route des Terroirs (donc du morbier, de la tomme et de la raclette) ont fait l'objet d'un rappel sur l'ensemble du territoire français.

"Compte tenu des constats effectués par les services de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Jura, l’établissement fait en outre l’objet d’une procédure de suspension de son agrément sanitaire", précisait en décembre le ministère de l'Agriculture par voie de communiqué.

Deux fillettes dans un état grave dans le Rhône

L'état de santé des six enfants toulousains ne présente plus d'inquiétudes, mais le nombre de cas a continué d'augmenter. Au début du mois de février 2024, 11 contaminations étaient recensées dont deux nouveaux cas graves dans le Rhône : deux fillettes âgées de 7 ans et 18 mois ont été hospitalisées après avoir mangé du morbier.

Le père d'Elise, 7 ans, a expliqué à Actu.fr que sa fille avait mangé du morbier lors d'un repas d'anniversaire en décembre 2023. Son état de santé a commencé à se détériorer durant la période des fêtes. Élise a été plongée dans le coma, elle pourrait nécessiter une greffe de reins.

La petite Clara âgée de 18 mois est sortie du coma mais reste dans un état grave. Toujours selon Actu.fr, elle ne pouvait plus marcher ou manger au début du mois de février car ses reins ne fonctionnent plus correctement, et que sa main gauche est paralysée.

Un délai trop long avant de retirer les produits ?

Selon "60 Millions de consommateurs", le fromage morbier aurait été acheté dans des magasins Leclerc. Une question se pose alors : que faisait encore le produit dans les rayons ?

Dans le premier cas de contamination dans le Rhône, Leclerc explique que le fromage morbier acheté n'était pas concerné par l'annonce de rappel. "Aussi nous ne pouvons exclure ni une erreur de traçabilité dans la chaîne logistique, ni une contamination croisée ponctuelle avec les produits rappelés", selon les propos rapportés par "60 Millions de consommateurs".

Selon les magasins Leclerc, le fromage morbier de la marque Monts & Terroirs aurait été acheté avant l'annonce de rappel dans le deuxième cas, et assure avoir retiré tous les produits à risque tout en prenant des dispositions pour informer les clients.

"60 Millions de consommateurs" déplore les nombreuses étapes nécessaires qui séparent l'alerte et la décision de retirer les produits des rayons. "Pourquoi ces fromages n'ont-ils été rappelés qu'à partir du 8 décembre 2023, alors que les premiers cas se sont déclarés en novembre à Toulouse" ?

Ce que recommandent les autorités de santé

"D’une façon générale, les autorités sanitaires rappellent que, par précaution, le lait cru et les fromages à base de lait cru ne doivent pas être consommés par les jeunes enfants, en particulier ceux âgés de moins de 5 ans. Il faut préférer les fromages à pâte pressée cuite (type Emmental, Comté, etc.), les fromages fondus à tartiner et les fromages au lait pasteurisé", rappelle le ministère de l'Agriculture. Cela en va de même pour les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

La bactérie peut entraîner des complications aussi chez les adultes. "Les personnes qui dans les 3-4 jours après la consommation de ces produits (15 jours maximum) présenteraient de la diarrhée, des douleurs abdominales ou des vomissements, sont invitées à consulter rapidement leur médecin traitant en lui signalant cette consommation et le rappel des produits par l’entreprise. En l'absence de symptôme dans les 15 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin".