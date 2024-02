Onet-le-Château. Des moments de "partage agricole" entre étudiants et écoliers

Pour leur PIC, Mélissa, Eva et Franck avaient convié les 26 élèves de CM1 de Foch pour un après-midi découverte, au sein de l’atelier agroalimentaire de La Roque. 3 groupes se sont constitués et ont tourné sur 3 ateliers proposés par les étudiants : un premier sur la confection de cookies, qu’ils ont pu déguster à l’issue ! (photo), un quiz sur l’agriculture et des activités jeux autour de la visite de l’exploitation. L’objectif étant pour les étudiants de sensibiliser les plus jeunes au monde agricole, de façon ludique et bien sûr un ton adapté à leur âge. A priori, les enfants ont été ravis de cet après-midi d’autant qu’en plus des cookies, ils sont repartis chacun avec le diplôme "du petit fermier", attestant qu’ils avaient réussi leurs trois épreuves, quant aux étudiants, mission accomplie avec ce joli moment de partage.