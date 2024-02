Espalion. Après le changement de grades, on a tiré les rois

Depuis quelques jours, sous la houlette de Roland Girbal, tous les enfants de l’école de judo ont satisfait aux divers changements de ceinture qui concrétisent leur sérieux et progrès réguliers. Un récent entraînement en commun avec les parents (qui ont joué le jeu) a précédé la dégustation de la galette des rois accompagnée de jus de pomme. Et comme le "pâtissier" de la maison avait bien fait les choses les rois et les reines ont été particulièrement nombreuses. Ce moment de convivialité a été l’occasion d’évoquer les futures échéances "importantes" pour les adultes et surtout les compétiteurs du club.