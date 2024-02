"Fin du droit du sol", "rideau de fer dans l'eau", visas... ce qu'a annoncé Gérald Darmanin à Mayotte

Gérald Darmanin est à Mayotte, ce dimanche 11 février 2024. À l'occasion de son déplacement sur l'archipel de l'océan Indien, le ministre de l'Intérieur a fait plusieurs annonces.

La tension est palpable à Mayotte : l'archipel de l'océan Indien est en proie à de vives contestations sociales. L'insécurité et l'immigration irrégulière ont alimenté la colère des habitants : des barrages routiers paralysent l'activité du département depuis le 22 janvier.

"Apporter des réponses"

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est sur place ce 11 février. En compagnie de la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, il a déclaré être venu "apporter des réponses à cette crise importante, et notamment en premier des réponses sur la question migratoire".

Une "décision radicale"

Et parmi ces réponses, Gérald Darmanin en a dévoilé une particulièrement forte : "Le président de la République m'a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale, qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte", ajoutant que "nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel mahorais".

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. À la demande du Président de la République, nous annonçons avec @mguevenoux la fin du droit du sol Mayotte, l’application immédiate des restrictions du regroupement familial prévues dans la loi immigration, la fin des visas… pic.twitter.com/iJ9nWWyPlN — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 11, 2024

Exclusivement pour Mayotte

Le ministre de l'Intérieur a prévenu : "Il ne sera donc plus possible de venir à Mayotte de façon irrégulière ou régulière, de mettre un enfant au monde ici et d'espérer devenir français de cette façon". Et il a profité de l'occasion pour préciser que choix est exclusif au département français : "Il ne s'agit pas de le faire pour d'autres territoires de la République".

Une disposition de la loi immigration durcissant le droit du sol à Mayotte, en Guyane et à Saint-Martin a été censurée le 24 janvier dernier par le Conseil constitutionnel au motif qu'elle constituait un "cavalier législatif". Le ministre des Outre-mer a annoncé par ailleurs que le futur projet de loi Mayotte mettrait fin aux visas territorialisés, que les Mahorais jugent inéquitables.

"Rideau de fer"

Toujours en marge de son déplacement à Mayotte, Gérald Darmanin a déclaré qu'un "rideau de fer dans l'eau pour empêcher le passage des kwassa kwassa", des canots de pêche comoriens utilisés par les passeurs, sera bientôt mis en place.

Les personnes qui ont un statut de réfugié seront "rapatriées dans l'Hexagone", celles qui sont en situation irrégulière seront renvoyées dans leur pays d'origine, dit-il.

Une opération Wuambushu 2

Pour lutter contre "cette délinquance et cette immigration illégale", une opération baptistée Wuambushu 2 est en préparation. D'ores et déjà, "60 chefs de bandes ont été arrêtés et désormais condamnés et incarcérés", a annoncé Gérald Darmanin.