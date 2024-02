Football : "ça fait plaisir de revoir toutes ces têtes", réagit Rémy Boissier, de retour à Rodez avec Dunkerque

L'ancien milieu emblématique du Raf a affronté son club formateur, samedi 10 février, lors du nul entre Rodez et Dunkerque (0-0).

C’est la première fois que vous revenez à Rodez depuis votre départ. Que ressentez-vous ?

Ça me fait plaisir de revoir toutes les têtes avec qui j’ai joué au foot pendant pas mal d’années. Et le stade a bien avancé !

À titre personnel, comment se passe votre saison ?

Ça se passe très bien. J’ai du temps de jeu. J’ai eu un super accueil à Dunkerque, tout s’est très bien déroulé. Je reviens de blessure (lésion à l’adducteur, NDLR). Je suis content d’être revenu dans le groupe pour Rodez. Je n’ai pas eu d’alerte ce soir (samedi 10 février).

La situation sportive est en revanche un peu plus délicate, puisque vous êtes actuellement 17es…

C’est la Ligue 2 ! C’est difficile. On a fait un bon mois de janvier, il faut qu’on confirme en février pour sortir de la zone rouge et voir si on peut faire mieux. On en a les capacités.

Pour vous, ce match nul à Rodez est-il un bon résultat, malgré votre supériorité numérique pendant 40 minutes ?

C’est un bon résultat, parce que c’est dur de venir jouer ici. Mais une fois que Rodez a été à 10, je pense qu’on aurait pu essayer de mieux finir les actions. Quand l’équipe adverse finit à 10 contre 11 et que tu ne gagnes pas, il y a toujours des regrets. Mais dans l’ensemble, repartir avec un point ici, c’est plutôt pas mal.

Que pensez-vous de la saison de votre ancien club ?

Je trouve que Rodez est une équipe vraiment complète, difficile à jouer à domicile comme à l’extérieur et qui fait de très bonnes choses techniquement aussi. Les Ruthénois sont dans leur registre : durs physiquement, durs défensivement… Et offensivement, ils arrivent à créer de belles choses. Ils font un bon championnat, je suis content pour eux et j’espère qu’ils vont encore grappiller des points.