Football : les Rafettes à l’épreuve de Strasbourg pour enchaîner

Après avoir assuré deux succès consécutifs pour la première fois de la saison, les protégées de Franck Plenecassagne (6es) se préparent à recevoir un des cadors du championnat, Strasbourg (2e), sur la pelouse de Vabre (13 heures), dimanche 11 février.

À la bonne heure. Alors qu’elles viennent tout juste de réussir à enchaîner deux victoires, une première depuis septembre, grâce à leur succès 1-3 à Metz dimanche dernier, les Rafettes retrouvent enfin un rythme de compétition normal. Il faut dire que depuis l’automne, les sang et or ont eu affaire à un calendrier très morcelé.

En ayant été éliminées dès leur entrée en lice en Coupe de France fin novembre, elles ont passé un grand nombre de week-ends sans compétition et n’ont joué qu’une seule fois en décembre et de même en janvier. "Ça a été compliqué", confirme leur entraîneur Franck Plenecassagne. Pour pallier ce manque, les Ruthénoises ont pu compter sur des confrontations et des amicaux, à l’image de celui face à Clermont (D3) le 27 janvier, qui leur a permis d’enchaîner entre leur victoire (2-1) face à Montauban et celle à Metz.

Et ça leur réussit bien puisque pour la première fois de la saison, les Aveyronnaises ont vraiment creusé l’écart sur la zone rouge et ont sept points d’avance sur Metz, premier relégable. "La dynamique est très bonne. Et les filles vont bien. Le moral n’a même jamais été aussi bon", assure le technicien sang et or. Une bonne nouvelle pour les Rafettes qui s’apprêtent à affronter un des cadors de D2 : Strasbourg.

Le RCSA a la meilleure défense du championnat et est actuellement 2e à une unité de Marseille, mais avec deux rencontres à rattraper, dont celle du jour. Car le duel devait avoir lieu le 12 novembre mais il avait été reporté à cause de fortes pluies. Et il va finalement clore la phase aller des sang et or, qui se mesureront à "la grande qualité de jeu et [à] la technicité" des Strasbourgeoises, selon Franck Plenecassagne, à 13 heures sur la pelouse de Vabre.