Football : quatre choses à savoir sur Dembo Sylla, le nouveau joueur de Rodez

Le latéral prêté par Lorient a connu sa première apparition en sang et or samedi 10 février, à l’occasion du nul contre Dunkerque (0-0).

En recherche de temps de jeu

Il était la surprise du onze de départ concocté par Didier Santini pour affronter Dunkerque (0-0), samedi 10 février. Dembo Sylla a été préféré à Lucas Buadès, encore en délicatesse avec son dos, pour occuper le couloir droit du 3-5-2 ruthénois. Le joueur prêté par Lorient lors du dernier jour du marché des transferts hivernal a ainsi disputé son premier match avec le maillot ruthénois, après seulement une semaine d’entraînement avec ses nouveaux partenaires.

Il a aussi disputé sa troisième rencontre de la saison, lui qui a été très peu utilisé par le club de Ligue 1. « Avec Lorient, c’était compliqué, dans un effectif assez large », résume celui qui a débarqué en Bretagne l’été dernier en provenance de Laval. « Quand le mercato est arrivé, je me suis dit qu’il fallait du temps de jeu, avance le joueur de 21 ans. Mieux vaut aller dans un bon club de Ligue 2, gratter des minutes et revenir meilleur. »

Il connaît la Ligue 2

En arrivant à Rodez, Dembo Sylla revient dans un championnat qu’il connaît. Le joueur formé à Laval, d’où il est originaire, s’était révélé la saison dernière en Ligue 2. Il avait disputé 30 matches et participé au maintien des Tango. Et ses performances lui ont permis de s’ouvrir les portes de l’élite en fin de saison.

Un profil offensif

Discrets sur le marché des transferts, les dirigeants ruthénois ont réussi à attirer un piston droit au profil offensif. « On était à la recherche de quelqu’un pour amener un peu d’énergie et de turn-over sur ce poste, indique Gregory Ursule, le manager du Raf. On cherchait un profil offensif, avec quelqu’un qui puisse se projeter un peu plus vers l’avant. »

« Mes premières qualités sont la vitesse et la contre-attaque, explique le nouvel arrivant. Avant, j’évoluais plus haut sur le terrain, au poste d’ailier. J’essaie de mettre à profit ces qualités au poste de piston, qui me correspond bien. »

L’ancien Lavallois, seule recrue ruthénoise du mercato hivernal, devrait donc être en balance avec Lucas Buadès dans les prochaines semaines pour occuper le flanc droit. Tandis que le polyvalent Ahmad Ngouyamsa devrait être plus souvent utilisé en défense centrale, une position dans laquelle son entraîneur le trouve plus performant.

Un international

Malgré sa jeunesse, Dembo Sylla possède une expérience sur la scène internationale. Il compte en effet sept sélections sous le maillot de la Guinée, avec qui il a été capé pour la première fois l’an dernier. « Mais je n’ai pas été retenu pour la coupe d’Afrique des nations à cause de mon manque de temps de jeu. »