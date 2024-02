Decazeville. L’agence Gavalda s’agrandit

L’agence immobilière Darianne Gavalda a soufflé 10 bougies. Son équipe s’est complétée, et ses locaux viennent d’être agrandis.

Darianne Gavalda a créé son agence immobilière voilà 10 ans. Installée place Wilson, l’agence vient d’agrandir ses locaux avec un bureau supplémentaire, un espace de confidentialité et une zone de repos pour l’équipe, laquelle est composée en partie de la famille de Darianne : Mélanie, sa nièce, Paul et Gabin ses enfants, ainsi qu’Elian et Pauleen.

"Nous élargissons notre périmètre d’intervention. Pauleen s’occupe des locations. Il y a une demande, de la part d’investisseurs et de la part de propriétaires. Le parc locatif se rénove, avec un bon rendement. Nous ne faisons pas encore la gestion mais nous y pensons".

Côté marché, "2022 a été très actif ; 2023 a été tendue en raison de la hausse des taux d’intérêt. Mais nous avons réalisé 70 transactions 20 km autour de Decazeville. Avec beaucoup de gens d’un peu partout en France : Savoie, Centre, Nord, et toujours les Sudistes. On note plutôt des retraités, mais aussi des actifs qui s’installent en famille. Les biens acquis sont très variés : de la maison à rénover jusqu’à de belles demeures au-delà de 200 000 €, ce qui se voyait peu il y a dix ans. Pour 2024, on nous annonce une stabilité des taux d’intérêt, voire un peu à la baisse. Il y a de l’espoir".