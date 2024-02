Les aînés du Réquistanais se perfectionnent à la conduite automobile à Saint-Jory

La caisse locale du Réquistanais Groupama a organisé le 19 janvier un stage de conduite Centaure qui s’est déroulé à St Jory (à côté de Toulouse). Centaure propose un enseignement et un perfectionnement de la conduite automobile. .L’agence Groupama a proposé ce stage à ceux qui souhaitaient découvrir une autre manière de conduire en évitant les écueils de la route. Quarante-quatre personnes étaient toutes ravies d’avoir l’occasion de se perfectionner à la conduite automobile Le stage dure une journée (6 heures) et alterne des phases théoriques et pratiques. La partie théorique aborde les situations à risques qui peuvent être rencontrées sur la route et comment y faire face (comme la perte de contrôle du véhicule sur chaussée glissante etc.). Le stage s’est déroulé dans une ambiance conviviale avec des animateurs qualifiés qui ont su mettre les aînés en confiance.