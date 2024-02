Onet-le-Château. Les jeunes ont dignement fêté les vacances

Comme chaque vendredi qui précède une période de vacances scolaires, l’accueil jeune de la MJC propose à l’ensemble de la jeunesse castonétoise inscrite à la MJC, de partager une soirée à Mix’art. Celle-ci a débuté dès 16h30 avec l’accueil des classes de CM1 et CM2 de l’école des Genêts et quelques élèves de l’école Pierre Puel des Costes rouges. Un petit goûter était prévu pour l’occasion et ce moment à permis à certains de découvrir Mix’art et de profiter des nombreuses activités que le local propose (ping-pong, baby-foot, PlayStation, jeux de société).

Après ça, les jeunes habitués des lieux, les 11-14 ans, ont rejoint leu QG pour démarrer la soirée. Comme à leurs habitudes, musique, tournois de ping-pong et FIFA ont animé le début de soirée avant que les ados (14-17 ans) ne les rejoignent pour prolonger la soirée. Pour eux, Farid (animateur référent du groupe) avait proposé a chacun, de préparer et d’apporter une petite spécialité maison à partager. Un moment de partage entre parents (qui étaient aussi conviés) et enfants, pour une soirée réussie, qui se prolongera jusqu’à 23h ! Et aujourd’hui lundi, place aux vacances "pour de bon" avec une méga chasse aux trésors.