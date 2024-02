Rugby : battu à Bourges, Decazeville perd sa place de leader

Battu à Bourges (34-15), dimanche 11 février, après une première période décevante, le Sporting a vu sa belle série de trois victoires prendre fin et a aussi perdu sa place de leader.

Decazeville est tombé de haut, dimanche 11 février sur la pelouse de Bourges. Jamais en position d’inverser la tendance, les joueurs du Sporting ont plié face à une formation qui avait le couteau entre les dents. Résultat : pas le moindre point dans l’escarcelle d’une formation qui pensait pourtant aller chercher quelque chose sur cette pelouse synthétique après trois victoires consécutives et surtout un niveau de jeu rarement atteint. Mais ils ont au final perdu, un match et leur place de leader, en raison des succès de dans le même temps de Causse Vézère, Clermont-Cournon et Quatre Cantons.

Première mi-temps fatale

Sur le terrain, le XV bleu et blanc a peiné notamment au cours un premier acte durant lequel Bourges a mis tous les ingrédients pour prendre le large et ne presque plus être inquiété au tableau d’affichage (20-3 à la mi-temps).

Défaillants en touche, ayant du mal à appréhender les rebonds et les appuis sur ce style de pelouse, les hommes d’Anthony Julian et Tim Bowker ont rendu une petite copie sous les assauts de Berrichons déterminés à s’imposer et reprendre en main leur destin dans cette poule, eux les favoris annoncés d’avant-saison, égarés à la 6e place avant le début du week-end.

Deux essais pour un peu d'espoir

Il a fallu attendre le second acte pour voir une éclaircie dans le jeu côté decazevillois. Plus inspirés dans les prises de balles, les Aveyronnais ont inscrit deux essais par Boris Lac (44e) et Albert Valentin (66e). De quoi permettre de recoller à 27-15 et de laisser augurer que tout était encore possible. Jusqu’au moment où Bourges a marqué un quatrième et dernier essai (70e), annihilant les espoirs de retour au score d’un XV decazevillois pas vraiment à la fête.

En toute fin de partie, Bourges a même tenté de s’octroyer le point de bonus offensif mais les coéquipiers de Loïc Rouquette n’ont pas cédé, en n’offrant aucune possibilité aux Berruyers.

Avec ce revers, les Decazevillois reculent à la quatrième place. Mais rien de bien inquiétant à la vue du classement britannique, toujours en leur faveur. Reste maintenant à se reprendre, dimanche 18 février à Camille-Guibert face à Saint-Yrieix.