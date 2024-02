Rugby : Lévézou Ségala à Argelès dans une optique de travail

À l'occasion de la 15e journée de Fédérale 2, Lévézou Ségala se déplace sur la pelouse d'Argelès-sur-Mer, dimanche 11 février. Coup d'envoi à 15h15.

Battu à domicile par l’Étoile sportive catalane à l’aller (22-28), LSA se rend à Argelès, dimanche 11 février à 15h15, pour un match retour où l’unique objectif sera de continuer à travailler. Faute de rencontre au programme le week-end passé, les Ségalis ont été mis au repos la semaine dernière, avec simplement une séance vidéo. "Nous avons choisi de laisser les gars se reposer un peu avant de reprendre le travail, explique le coach Frédéric Gil. Un travail que nous allons appliquer du mieux possible à Argelès, afin de continuer à progresser."

"Nous faisons souvent jeu égal"

Conscients qu’ils évolueront en Fédérale 3 la saison prochaine, les Lsanais ne se démotivent pas pour autant. "Si certains parlent d’une année galère pour nous, ce n’en est pas une. Certes, on ne gagne pas, mais les gars ont compris qu’ils travaillent pour la saison prochaine. Du coup, ils sont concentrés, assidus, impliqués et ont un bon moral."

D’ici la fin de saison, les Cassagno-réquistanais ne désespèrent pas de décrocher leur première victoire en championnat, qui validerait leur progression. "Lorsque nous étudions les vidéos, nous voyons que nous faisons souvent jeu égal, mais que nous avons des problèmes défensifs qui font que les autres marquent, alors que nous, nous n’y arrivons pas. Et au final, on prend 30 points, même si on a partagé correctement les ballons."

Pour ce déplacement, le groupe sera privé de son capitaine Antonin Regourd : "Il ressent une petite gêne aux adducteurs et nous avons préféré le laisser au repos. C’est Lucas Bousquet qui le remplacera comme capitaine." Les Lsanais enregistrent toutefois le retour de Bastien Bourgade, blessé en début de saison et qui officiera à l’arrière.