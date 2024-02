Villefranche-de-Rouergue. Un grand repas dansant pour lancer la saison des animations

Les jeunes du comité des fêtes organisent une soirée festive, le samedi 24 février, à l’Espace des Templiers à Drulhe. Encouragés par les plus (ou moins) anciens afin de préparer un éventuel renouvellement du bureau dans les prochaines années, les jeunes "post-aubades" ont pris l’initiative de se réunir et de discuter des évènements à venir : le traditionnel repas assis et le bal de printemps.

Les multiples débats ont donné lieu à quelques nouveautés, notamment en ce qui concerne le repas… Le plat principal sera l’estofinade, et non plus le cassoulet qui a fait ravir les papilles de plusieurs centaines de personnes pendant 5 ans. De plus, la soirée sera animée par l’orchestre Anaïs Bessières.

"Nous attendons donc le public nombreux pour parfaire cette première édition de repas dansant dans une ambiance conviviale", se réjouissent les responsables du comité des jeunes.

Informations complémentaires

Le menu est proposé à 19 € avec feuilleté forestier et salade, assiette d’estofinade, fromage et pompe à l’huile (vin et café compris). Réservations obligatoires au 06 48 81 99 54 Service à partir de 20 h.