Mur-de-Barrez. Une semaine des langues haute en couleurs

La première édition de la Semaine des langues du Collège du Carladez qui s’est déroulée tout récemment a connu un franc succès. L’objectif de cette semaine était de mettre en valeur les langues vivantes étrangères et régionales enseignées au collège (l’anglais, l’espagnol, l’occitan) mais aussi, les langues maternelles des élèves allophones (le hongrois, l’arabe par exemple).

Le principe de cette semaine : un jour, une langue. Au programme notamment, dress code, sonneries et menus thématiques, cours bilingues en mathématiques…

Lundi, l’anglais ouvrait le bal. Dans la peau des élèves britanniques, les collégiens du Carladez descendent des bus en arborant fièrement leurs uniformes d’écoliers "so british".

L’après-midi "Afternoon tea" : moment très convivial pendant lequel les élèves dégustent un Earl Grey dans de jolis services à thé ainsi qu’une part d’un délicieux Victoria sponge cake préparé par la maman anglaise d’une assistante d’éducation, ("Thank you so much !").

Mardi, benvenguda a la jornada occitana, changement de couleur (rouge et jaune) et d’ambiance au rythme de la musique occitane : farandole, expositions sur la culture occitane, démonstration de cabrette avec Cyprien élève du collège, bal improvisé dans la cour au rythme du brise pied "per bolegar un pauc".

Cette journée s’est terminée en beauté par un atelier de musique traditionnelle avec l’intervention des musiciens du Musée des cornemuses du monde de Cantoin (musée unique au monde !).

"Un grand mercés a totes dos" ! Jeudi, vamos a España, El País del sol ! Les drapeaux des pays hispanophones remplacent la croix occitane. Après d’intenses recherches pour résoudre les énigmes d’un escape game sur l’héritage arabo-musulman en Espagne, il est temps de reprendre des forces avec une succulente paella dans un réfectoire aux couleurs du flamenco. 13 h 30, place au flash mob dans la cour sur la chanson de Malamente de l’artiste espagnole à succès, Rosalía.

En somme une semaine joyeuse et riche en expériences qui nous rappelle comme le dit Frank Smith qu’"Une langue vous place dans un couloir pour la vie. Deux langues vous ouvrent toutes les portes le long du chemin" !

Les organisatrices remercient tous les personnels et les élèves pour leur enthousiasme lors de cette semaine.