CARTES. Crues, vent... quatre départements en vigilance orange, la moitié de l'Occitanie sous surveillance ce lundi

34 départements sont encore en vigilance météorologique, ce lundi 12 février 2024. Le niveau orange est maintenu pour quatre d'entre eux, alors que l'Occitanie est sous surveillance.

La première quinzaine de février 2024 symbolise le retour des vigilances météorologiques en France. Ce lundi 12, plusieurs motifs touchent 34 départements encore. On fait le point.

Quatre en orange

Le risque de crues a poussé Météo France à maintenir la vigilance orange pour quatre territoires, ce lundi. La Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont concernés, en sachant que les deuxième et troisième départements cités font aussi face à une vigilance jaune vent et vagues-submersion. Idem pour le 64, qui doit, pour sa part, composer avec un quatrième motif : les avalanches !

34 départements doivent surveiller la météo, ce 12 février 2024.

L'Occitanie impactée

Parmi les 34 départements mentionnés, plusieurs secteurs d'Occitanie font l'objet d'une surveillance, ce lundi. Six de ses 13 territoires sont, en effet, en vigilance jaune : le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Pour quels motifs ?

Hautes-Pyrénées : vent, crues et avalanches

: vent, crues et avalanches Haute-Garonne, Ariège : vent et avalanches

: vent et avalanches Gers : vent et crues

: vent et crues Aude et Pyrénées-Orientales : vent

Quelle météo ce lundi dans la région ?

Que nous réserve la météo pour ce premier lundi de vacances en Occitanie ? Et bien il n'y aura pas vraiment de belle surprise... le temps devrait être pluvieux sur la quasi-totalité de la région. Seules les Pyrénées-Orientales pourraient voir arriver quelques éclaircies.

La météo sera bien triste en Occitanie, ce lundi 12 février 2024. Météo France - Capture d'écran

Mais sinon, comme le montrent les prévisions, ce sera bien triste ! Les températures iront jusqu'à 14°C à Perpignan et 12°C sur le littoral comme en Haute-Garonne. En Aveyron, en Lozère, dans le Lot et dans le Tarn-et-Garonne, le thermomètre peinera à s'approcher de la barre des 10°C.