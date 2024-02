Rignac. L’animation des bébés était ludique

"Des livres et des bébés" est un dispositif d’action culturelle porté par le Département de l’Aveyron et mis en œuvre par sa médiathèque départementale : " Un bébé a besoin de lait, de caresses et d’histoires". À partir de ce slogan, ce dispositif a été conçu dans le but de former à l’importance de la lecture les tout-petits, de lire avec les bébés dans tous les lieux de petite enfance, de favoriser la lecture des jeunes en présence de leurs parents, d’inviter les auteurs de livres de jeunesse à animer des rencontres.

La responsable à la Médiathèque départementale Aude Petit-Dubousquet avait organisé à la Médiathèque du Pays rignacois une mini-résidence d’artistes. Une dizaine d’enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents avaient répondu à cette invitation.

Anne Letuffe, une auteure et illustratrice pour les enfants et les tout-petits était à l’animation de ce rendez-vous d’une heure. Elle utilise des techniques de découpage, de collage, d’encre de Chine et de gravure. Elle est également invitée dans des maternelles et écoles primaires pour des ateliers artistiques : "Je poursuis ma recherche dans mes albums Je suis Tout sur le thème des émotions et Touche à Tout sur le thème des jeux et activités des enfants".

Des albums illustrés

Ce rendez-vous parents-enfants était aussi un rendez-vous de la lecture et de la danse. Fanny Gombert, danseuse chorégraphe à la compagnie "les Boraldes dansent" était de la partie. Pendant que la conteuse lisait des albums illustrés, la danseuse a mis en place une mise en mouvement des parents et de leurs enfants en mimant l’histoire, en allant au-devant des enfants qui essayaient avec leurs petits moyens de l’imiter. Une heure d’éveil et de loisirs ludiques pour donner le goût de la lecture aux enfants.