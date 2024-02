Luc-la-Primaube. "Ouvrage de dames" à l’espace St-Exupéry

C’est théâtre à la MJC ! La veuve noire qui passe ses journées entières assise sur un banc public, est un peu la personne du village que tout le monde va volontiers voir lorsqu’il n’y a plus aucun espoir et qui peut résoudre n’importe quel problème, pour peu qu’elle y trouve quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Sophie, un peu écervelée, vient alors à la rencontre de ce mystérieux personnage pour lui demander de lui rendre un service étrange ! C’est alors que Melle Petitpas qui ne fait que fantasmer sur les hommes sans jamais pouvoir les approcher va se mêler à ce tandem insolite ! Envie d’en découvrir plus ? Rendez-vous samedi 17 février à 20 h 30 à l’Espace St-Exupéry de la Primaube, pour découvrir la pièce "Ouvrage de dames" par la compagnie des cinq jasmins.