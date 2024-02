Comps-la-Grand-Ville. Pause et réconfort pour les salariées et les bénévoles de l’ADMR

Une vingtaine de personnes avait répondu à l’invitation de Mme Vernhes présidente de l’ADMR Salmiech-Comps pour un repas au restaurant Castanié. En plus d’un accueil cordial, la propriétaire qui est aussi "la chef cuistot" avait concocté un repas fin et délicieux, "ô combien savoureux" aux dires de tous. Les tables dressées face à une belle flambée dans la grande cheminée, ajoutait une touche agréable et chaleureuse.

Salariées, infirmières et bénévoles ont eu l’occasion d’échanger dans un contexte autre que celui de leur quotidien. Ne dit-on pas que "de la discussion jaillit la lumière"… En ce qui concerne le partenariat de l’ADMR avec le foyer logement de Salmiech, l’événement a fait salle comble avec l’accordéoniste Sylvie Pulles.

La prochaine animation, aura lieu le 22 février de 15 h à 16 h autour du thème "Carnaval", accompagné d’un conteur et accordéoniste, Yves Lavernhe. Pour une bonne organisation merci de vous inscrire au 06 16 70 75 92.

A noter le quine de l’ADMR qui aura lieu le dimanche 24 mars à la salle des fêtes de Salmiech.