Pour les jeunes, le salaire est primordial au moment de rejoindre une entreprise

(ETX Daily Up) - Sur de nombreux aspects, les aspirations professionnelles des jeunes actifs diffèrent de celles de leurs aînés. Mais, au moment de choisir leur future entreprise, ils sont beaucoup plus sensibles au salaire qu’ils veulent bien l’admettre, selon un récent sondage.

Il s’agit même du critère de sélection numéro un pour 71% des jeunes interrogés dans le cadre d'une étude* menée par l'agence Epoka en partenariat avec Occurrence et Ifop. Il est suivi par l’ambiance de travail et la culture d’entreprise, puis par les conditions de travail proposées. Les nouveaux entrants sur le marché de l’emploi ne semblent pas accorder une importance capitale au fait de faire du télétravail ou de jouir d’une certaine flexibilité d’organisation. Seuls 48% d’entre eux considèrent qu’il s’agit d’un critère déterminant pour intégrer une entreprise. Les jeunes sont encore moins sensibles au fait qu’une société est labellisée pour sa contribution aux enjeux sociaux et/ou environnementaux. Cela ne veut pas dire qu’ils sont peu concernés par l’environnement, mais plutôt qu’ils se méfient du "greenwahing".Autre tendance récurrente, les jeunes sont animés par une véritable quête de sens à l’aube de leur arrivée sur le marché du travail. 43% de sondés souhaitent rejoindre une entreprise qui leur permettra d’exercer un métier qui a un impact au niveau individuel et collectif.

Pour obtenir la rémunération dont ils rêvent, les jeunes diplômés se disent prêts, dans 82% des cas, à travailler beaucoup. Pour autant, ils ne se voient pas passer des dizaines et des dizaines d’heures au bureau pour être bien payés. Seuls 8% des sondés accepteraient de consacrer plus de 55 heures à leur activité professionnelle pour voir un montant important sur leur fiche de paie.

Les jeunes auraient raison de ne pas vouloir travailler à cette cadence de travail. Selon l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation internationale du travail ont conclu dans une étude, datant de 2021, que travailler plus de 55 heures par semaine augmente le risque de décès dus aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. Tout laisse donc à penser que, malgré leurs exigences pécuniaires, les jeunes n’aspirent pas à vivre pour leur travail. Les deux tiers de ceux interrogés dans le cadre de ce rapport sont d’avis que la qualité de vie au travail est aussi importante que le salaire. Ils ne sont que 15% à privilégier la rémunération au-dessus de tout le reste. Une proportion faible mais qui tend à progresser depuis 2021.

*Cette étude a été réalisée en ligne, entre les mois d'octobre et de décembre 2023, auprès de 15.000 répondants âgés de plus de 18 ans.