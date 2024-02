Véhicules électriques : qu'est-ce que le "leasing social", ce dispositif auquel le gouvernement met fin ce lundi ?

Ce lundi 12 février 2024, le gouvernement a annoncé mettre fin au "leasing social", au sujet de la voiture électrique.

Du nouveau au rayon des voitures électriques. Ce lundi 12 février 2024, le gouvernement français a fait une annonce concernant le leasing social : il met fin au dispositif.

De quoi s'agit-il ?

Comme le rappelle le ministère de l'Ecologie, le leasing offre la possibilité "de bénéficier d’un véhicule sans devoir en faire l’acquisition, en payant des loyers mensuels. Au terme du contrat, vous devez restituer le véhicule ou décider de l'acheter à sa valeur résiduelle". La durée du contrat de location doit être "d'au moins 3 ans" et quant aux loyers, "ils sont en général de 100 € ou moins, mais peuvent aller jusqu’à 150 € pour les modèles familiaux".

Pourquoi avait-il été instauré ?

Toujours selon le gouvernement, ce dispositif, qui avait été lancé au 1er janvier 2024, avait été instauré "afin d’accélérer la transition écologique des véhicules" et dans le but "de permettre aux ménages les plus modestes de passer à l’électrique".

Pour rappel, c'est au total une soixantaine de modèles de voitures électriques qui étaient éligibles au bonus, après le durcissement par le gouvernement des conditions du dispositif pour favoriser la production automobile européenne

Pourquoi est-il stoppé ?

Nos confrères de l'Echos ont révélé l'information ce lundi : l'exécutif va donc mettre fin à cette mesure, qui aura duré six semaines. "Le dispositif ayant doublé son objectif, cela clôt donc la première vague, a expliqué le gouvernement. Les 50 000 commandes déjà passées seront honorées."

Va-t-il être reconduit ?

La réponse est oui ! Une nouvelle vague de commandes sera mise en place en 2025, comme l'a assuré le gouvernement, qui a ajouté qu'il souhaitait une montée en puissance du bonus. Le dispositif lancé le 1er janvier 2024 concernait, pour sa part, les ménages ayant un revenu fiscal par part inférieur à 15 400 euros par an et les conducteurs qui parcourent plus de 8 000 km par an. Les personnes qui résident à plus de 15 km de leur lieu de travail étaient également éligibles.