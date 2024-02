Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Voyage musical dans les années 60-70

La commission animation de la mairie a invité les Marmots à venir faire un voyage musical dans les années 60 et 70 avec le spectacle "Je me souviens", à la salle de l’Éveil cinéma. Les spectateurs venus nombreux ont été transportés dans l’univers du cabaret au travers du répertoire des "trois monstres sacrés de la chanson française" que sont Barbara, Brassens et Brel.

Une magnifique interprétation de ces chansons poétiques par Séverine Cros, l’ami François et Manu Bello, accompagnées par une évocation de cette époque dans des textes inspirés par Georges Pérec dits sur scène par Jean-Sylvain Savignoni. Les amoureux des beaux textes se sont régalés et ont voyagé au travers de ces deux décennies avec ce spectacle poétique de grande qualité.