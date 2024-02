Espalion. Belle victoire à Rabastens et fauteuil de leader

Il n’a jamais été facile d’aller chercher un résultat à Rabastens et le double succès des deux équipes seniors n’en est que plus méritoire. Avant les trois dernières rencontres entre équipes du haut de tableau, ce déplacement était important. Les équipiers de Courtois ont délivré une prestation "très encourageante" en sachant s’appuyer sur le vent et une conquête efficace pour mener 23 à 7 à la mi-temps (2 essais de Romieu et Albenque, 2 transformations et 3 pénalités de Van Herpin impeccable dans cet exercice). Face au vent et une équipe jouant son va-tout (avec un essai en tout début de seconde période), les Espalionnais ont su rester concentrés et avec l’appoint du banc contenir l’adversaire et même inscrire un nouvel essai par Chaliez. Score final 12 à 30. Un succès qui permet de prendre le fauteuil de leader puisqu’à la surprise générale Lisle s’est laissée surprendre chez la lanterne rouge Capdenac. Cette équipe devra afficher le même état d’esprit ce dimanche à Perse face à La Châtaigneraie.

Même si le succès est passé sur le fil (14 à 15), l’équipe B continue elle aussi à caracoler en tête de classement.