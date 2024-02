Rignac. Deux phases finales à André-Jarlan

Le club de football local avait la charge d’organiser des finales de foot en salle. Avec deux gymnases et la salle des fêtes juxtaposés sur le site d’André-Jarlan, les infrastructures du village permettent de recevoir deux catégories tout en assurant la restauration et la buvette. Sous le contrôle de Jérémie Roumégous, conseiller technique au District Aveyron football, huit équipes de 17 ans et huit équipes de 15 ans se sont affrontées en poules de 4, puis demi-finales et finales. Les clubs d’Argence-Viadène, Bas-Rouergue-Rieupeyroux, EFC88, Foot-Vallon, Foot Sud Lozère, Laissac, Le Monastère, Lévezou, Luc-Primaube, Naucelle, Olemps, Ouest Aveyron, Rives du Lot étaient représentés. Le nombreux public (photo) a apprécié le spectacle et l’organisation.